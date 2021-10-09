المكتب الخاص يقرر تجميد عمل ممثل الصدر في كركوك

2021/10/09 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد عمل ممثل السيد الصدر في محافظة كركوك حسين الشمري الى اشعار اخر./انتهى5

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