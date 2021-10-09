خبير تركي يحذر من زلزال كارثي في 4 مدن تركية

2021/10/09 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ حذر خبير الزلازل التركي المعروف الدكتور حسن سوزبيلير” الاستاذ في جامعة دوكوز إيلول “ من كارثة خطيرة في منطقة مرمرة خلال الأيام المقبلة .وقال الخبير التركي في تصريح صحفي اليوم السبت : أن خطرا كبيرا يتوقع أن يسبب كارثة في 4 مدن تركية تقع على سواحل البحر الابيض المتوسط وبحر ايجة .وأضاف الخبير التركي أنه وقعت في الفترة ما بين 100-140 عامًا الماضية.عدة زلزال على خط الصدع هلين ارك وصلت شدة بعضها إلى 7 درجات على مقياس ريختر .وتابع أن الزلزال المتوقع سيشكل خطرًا كبيرًا وأن المدن التي ستتضرر من الزلازل المتوقع وفق الخبير.هي إزمير _ آيدن _ موغلا _ أنطاليا، في حين لم يؤكد موعد وقوعه ./انتهى

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