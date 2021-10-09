أمنية الانتخابات تحسم قرار حظر التجوال غداً ومفوضيتها تتعهد بـ”بيئة آمنة” للاقتراع

2021/10/09 | 16:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، يوم السبت، عدم فرض حظر تجوال يوم غد الاحد، في وقت تعهدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”بيئة آمنة” ليوم الاقتراع العام.وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عدنان جليل، إن “اللجنة الأمنية العليا اتخذت قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد”، مبينا أن “القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات”.وأضاف، أنه “لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد”.من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، “ناقشنا جميع الإجراءات التي ستعتمد غداً، وأن البيئة الآمنة […]

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