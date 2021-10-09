هذا سبب تجميد ممثل السيد الصدر في كركوك (فيديو)

2021/10/09 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على فيديو يوضح سبب تجميد ممثل زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في محافظة كركوك، حسين الشمري.

وفي وقت سابق اظهرت وثيقة صادرة عن مكتب السيد الصدر، أنه "تقرر تجميد عمل ممثل السيد مقتدى الصدر في محافظة التأميم حسين الشمري".

وأضافت ان "التجميد اعتبارا من تاريخ صدور الكتاب الى اشعار اخر".

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