الأمن الوطني يتحدث عن خطط طوارئ في التصويت العام

2021/10/09 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن اعداد خطط طوارئ خاصة في يوم التصويت العام المقرر يوم غد.

وقال وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري في حديث لوكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة الأمنية العليا أجرت تقييما مركزا ومراجعات لتجربة التصويت الخاص التي جرت يوم امس".

وأضاف انه "تم اجراء بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام"، مشيرا الى انه "تم اعداد خطط الطوارئ التي تعالج أي خرق محتمل".

وأوضح الشطري ان "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول التأثير على العملية الانتخابية".

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات النيابية، غدا الاحد، في عموم العراق للدورة النيابية الخامسة للمنافسة على 329 مقعدا نيابيا.

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