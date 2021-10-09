ليبيا.. الاتفاق العسكري يحيي الآمال في توافق سياسي ينهي التمزق

2021/10/09 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضت الاجتماعات التي رعتها الأمم المتحدة لمجموعة 5+5 الليبية إلى اتفاق عسكري، الجمعة، يقضي بالانسحاب التدريجي، للقوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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