2021/10/09 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تثير العملية السرية للقوات الأمريكية الخاصة، للقضاء على أسامة بن لادن، الكثير من الأسئلة من جانب الباحثين خلال السنوات العشر بعد تنفيذها.ويزعم البعض منهم أن عملية “رمح نبتون” لتصفية زعيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنرال باكستاني يروي تفاصيل عن الملاذ الأخير حيث تمت تصفية بن لادن المركز الخبري الوطني.

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