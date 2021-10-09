اللجنة الأمنية العليا: لا يوجد حظر تجوال غدا

2021/10/09 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي حظر تجوال غدا الأحد، يوم الاقتراع العام.وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي، إنه “تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأضاف، أن “جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في …

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