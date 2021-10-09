2021/10/09 | 17:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 9 أكتوبر 2021 | 05:32 مساءً

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طيران الجيش يدمر وكراً لعصابات داعش في وادي ثلاب جنوب خانقين

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تدمير وكر لداعش بي وادي ثلاب جنوب خانقين بمحافظة ديالى.



وذكر بيان للخلية، ان طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية استهدفت خلالها وكر بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين.



واضاف: انه أسفرت العملية عن تدمير الوكر وقتل من بداخله.

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