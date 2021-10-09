انفصال شبكة الكهرباء في لبنان بشكل كامل بعد نفاد مادة الفيول

2021/10/09 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان انفصال الشبكة "بشكل كامل"، السبت، بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.

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