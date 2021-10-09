مقابل 50 ألف دولار.. يمكنك السفر إلى حافة الفضاء على متن هذا المنطاد

2021/10/09 | 17:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شركة "وورلد فيو" (World View) الحجوزات لرحلاتها إلى طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي بالمناطيد، والتي ستمتد لخمسة أيام.وأعلنت الشركة عن أن المسافرين سيرتفعون نحو 30،48 كيلومترًا، وسيشاهدون من فوق أكثر معالم الأرض السياحية روعة.

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