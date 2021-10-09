خطأ كارثي لحارس مرمى ويلز (فيديو)

2021/10/09 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كان لدى حارس مرمى منتخب ويلز، داني وارد لحظة لن ينساها إذ أضاع فرصة الفوز لمنتخب بلاده في مباراتهم التأهيلية لمونديال قطر، ضد التشيك في ملعب سينوبو بالعاصمة براغ.

وتعادلت التشيك أمام ويلز بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وتقدمت ويلز بواسطة آرون رامزي في الدقيقة 36، لكن التشيك تعادلت بعد دقيقتين عن طريقي ياكوب بيشيك.

ومع بداية الشوط الثاني تقدمت التشيك مستفيدة من هدف عكسي سجله وارد حارس ويلز بعد خطأ كارثي في التحكم بتمريرة زميله رامزي الخلفية، مما أدى إلى تسجيل هدف في مرماه.

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