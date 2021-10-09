رئيس الجمهورية: انتخابات الغد فرصة لتصحيح المسارات وضرب الفساد

2021/10/09 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس الجهورية، برهم صالح، اليوم

السبت، انتخابات الغد من اهم العمليات

الانتخابية في تاريخ العراق الحديث،

فيما أشار إلى أنها انتخابات مفصلية

مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق

ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة.

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