2021/10/09 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / طالبت الحكومة المحلية في محافظة ميسان ، الحكومة المركزية بفتح مراكز تصويت في الشركات الصينية الاستثمارية في المحافظة ليتمكن العاملون بها من المشاركة في الانتخابات".وقال محافظ ميسان "علي دواي لازم" في بيان ان هناك عددا من العاملين في الشركات الاستثمارية الصينية في حقول الحلفاية وبزرگان من ابناء المحافظة يعملون بنظام المناوبة ( الشفتات ) لعدة اشهر دون النزول وحاليا يوجد اكثر من 700 مواطن من العاملين هناك لم يسمح لهم بالنزول لغرض التصويت في الانتخابات بسبب اجراءات كورونا المتخذة من قبل الشركات الصينية ، مشيراً الى ان ذلك يسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الانتخاب".وطالب المحافظ بفتح مراكز للتصويت داخل الشركتين او ان تتم الموافقة على نزولهم للتصويت في مناطقهم ويطلب منهم الفحص عند عودتهم للعمل"./انتهى س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بفتح مراكز تصويت داخل شركات النفط بميسان ليتمكن العاملون من المشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بفتح مراكز تصويت داخل شركات النفط بميسان ليتمكن العاملون من المشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).