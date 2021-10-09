قبيل الانتخابات.. مقاتلات عراقية تدمر موقعاً لداعش بخانقين

2021/10/09 | 17:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن خلية الإعلام الأمني اليوم السبت قولها، إن طائرات عراقية من نوع إف-16 دمرت مخبأ لتنظيم داعش في وادي الثلاب جنوب قضاء خانقين.

ونسبت الوكالة لخلية الإعلام الأمني القول إن القصف أدى لمقتل جميع عناصر داعش الذين كانوا بداخل المخبأ.

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وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قال قبل يومين، إن "العمليات الأمنية وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مستمرة في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية بمناطق شمال بغداد ولاسيما الطارمية كونها تربط عدداً من المحافظات منها ديالى وصلاح الدين والأنبار"، مبيناً أن "الطارمية تشهد الآن استقراراً أمنياً كبيراً".

وأضاف اللواء رسول أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري وضعت خطة أمنية واستراتيجية دقيقة لملاحقة عناصر داعش الإرهابي ومنعهم من الوصول إلى مناطق شمال بغداد".

ويستعد العراق لانتخابات برلمانية مبكرة غدا الأحد من المقرر أن تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، إنه أعد العدة لأي طارئ أمني بخطط مدروسة لإنجاح الانتخابات المقررة غداً بدون خروقات أمنية.

وأكد الجهاز أهمية الانتخابات لاختيار حكومة "قادرة على مواجهة مختلف التعقيدات المرحلية".

وأدلى العسكريون والنازحون بأصواتهم في الانتخابات في تصويت خاص أمس الجمعة.

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