2021/10/09 | 17:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير وكر لداعش بضربة جوية في وادي الثلاب جنوبي خانقين.وذكرت الخلية في بيان، انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية استهدفت خلالها وكر بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين، وأسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر لداعش في خانقين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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