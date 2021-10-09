العمليات المشتركة في كركوك توجه نداءً بشأن التصويت العام

2021/10/09 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

وجهت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، اليوم السبت، نداءً إلى المواطنين بشأن التصويت العام.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "اخواتنا واخواننا واهلنا في محافظة كركوك ،غدا سيكون العرس الانتخابي الوطني ،ندعوكم للمشاركة الفعالة ،مع مراعاة الألتزام بالقانون والتعليمات وعدم التعدي والاساءة لأي مواطن وتسهيل حركته واحترامه ،والتعامل مع المخالفين وفق القانون".

وأضاف "نهيب بمواطني كركوك عدم استصحاب اجهزة الموبايل كونها ستكون ممنوعة في المراكز الانتخابية"، داعيا "للتعاون الوطني والمسؤول مع القوات الامنية والتي ستكون سندا لكم وستدعم مشاركتكم الديمقراطية والوطنية بالعملية الانتخابية" .

ودعا إلى "عدم استصحاب الاطفال ومن لايحق لهم التصويت الى المراكز ، وعدم حمل السلاح والعصي والالات الجارحة"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع المخالفين وفق القانون".

وأضاف أن "على الناخب استصحاب البطاقة الانتخابية مع مستمسك ثبوتي"، مبينا أنه "يمنع استخدام الطيران المسير والدرون وسيتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك".

وطالب بـ"غلق كافة الاسواق والمطاعم والشركات والمولات ،بأستثناء المحال الغذائية ومحال الخضر والافران والصيدليات"، موضحة ان "القوات الامنية تقوم بالقاء القبض على المخالفين وفق القانون وتقديمهم للقضاء" .

وأوضح "حظر الدرجات النارية والهوائية والستوتات والعربات التي تجرها الحيوانات"، مضيفا ان "القوات الامنية تدعوكم للتعاون وانجاح العملية الانتخابية وتجسيدها كعرس وطني".

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