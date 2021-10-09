2021/10/09 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، تفاقم ظاهرة الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة تويتر بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول/اكتوبر الحالي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز الإعلام الرقمي: تويتر يتعامل مع الهاشتاكات الوهمية في ترند العراق بالتزامن مع الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الإعلام الرقمي: تويتر يتعامل مع الهاشتاكات الوهمية في ترند العراق بالتزامن مع الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الإعلام الرقمي: تويتر يتعامل مع الهاشتاكات الوهمية في ترند العراق بالتزامن مع الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).