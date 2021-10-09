العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للمبارزة

2021/10/09 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم السبت، فوز رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن جاسم بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للعبة بدورته الجديدة. وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس اتحاد المبارزة نال أعلى الأصوات خلال الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة الأوزبكية طشقند وبحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية المنضوية في الاتحاد الآسيوي للمبارزة".

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