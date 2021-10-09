الأمن الوطني: إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خرق محتمل في يوم التصويت العام

2021/10/09 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني عن إعداد خطط الطوارئ لمعالجة أي خرق محتمل في يوم التصويت العام.

وقال وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري في تصريح صحفي, إن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول التأثير على العملية الانتخابية, مضيفا أن اللجنة الأمنية العليا أجرت تقييما لتجربة التصويت الخاص, ونفذت بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام.

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