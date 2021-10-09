مركز الإعلام ينبه إلى مخاطر بيع الهاشتاكات على ’تويتر’

2021/10/09 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر مركز الإعلام الرقمي، السبت، من تفاقم ظاهرة الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة تويتر.

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وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، إنه "أكد مركز الإعلام الرقمي DMC تفاقم ظاهرة الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة تويتر بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول الحالي".

وأوضح عضو فريق مركز الإعلام الرقمي مؤمل شكير وفق البيان، أن "ترند العراق يشهد هذه الايام ظهور ما لا يقل عن اثنين من الهاشتاكات الوهمية تروج للكتل السياسية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الحالي".

وتابع شكير، أن "ترند العراق يعد من اكثر الترندات التي يحدث فيها تلاعبا واضحا من جانب الجيوش الالكترونية وسط صمت مريب من جانب شركة تويتر التي تتفرج على مايحدث دون أن تقدم اي حل او خطوة في طريق انهاء هذا التلاعب".

وبحسب الباحث في المجال الرقمي فاضل الدوخي وفق البيان، فأن "الاخبار والمعلومات الزائفة تشكل تهديدا متصاعدا للمجتمعات في مختلف انحاء العالم، وقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعي باشكالها المختلفة دورا كبير في ايجاد حركة مرور واضحة لهذه الاخبار بصورة أو أخرى، على الرغم من ان هذه المنصات تعتبر نفسها منافذ محايدة للمعلومات والاخبار".

وأشار الدوخي إلى أن "شركة تويتر وغيرها من الشركات تتعامل بازدواجية مع الملف العراقي، فنفس هذه الشركات التي كانت سببا مهما في نشر الاخبار والمعلومات المضللة في العراق، إلا أنها اعتمدت استراتيجيات وقواعد صارمة للحد من أي تلاعب بالانتخابات الأميركية التي جرت العام الماضي، مثل حذف العديد من التغريدات او وضع علامات تحذيرية اسفل البعض الاخر، فضلا عن الحد من التفاعل والاعجاب بالتغريدات المشكوك بصحتها والتي قد تحوي معلومات غير صحيحة عن العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "العديد من الدول كانت تستجوب القائمين على منصات التواصل الاجتماعي للوقوف على الخروقات او التلاعب الذي يحصل في هذه المنصات والتي تؤدي الى الدفع باجندات سياسية او اجتماعية مضللة".

ونوه الدوخي إلى أنه "في شبكات التواصل الاجتماعي يعد حجم جمهور المؤسسات او الافراد مقياسا مهما في شعبية هذه الجهة او تلك، إلا أن التلاعب الناجم غالبا عن الروبوتات وغيرها من الانشطة الاحتيالية في منصات التواصل تتسبب بخلق صورة ضبابية عن قوة هذه المؤسسات وبالتالي التاثير على تصنيفها الحقيقي".

ويرى المركز وفق البيان، أن "ظاهرة شراء الهاشتاكات الوهمية موجودة في العديد من الدول ولكنها في العراق بدأت تتفاقم وعلى نحو واضح ومكشوف في الفترة التي تسبق الانتخابات".

ولفت المركز إلى "وجود سماسرة يقومون برفع اي هاشتاك لترند تويتر وبأسعار تبدأ من 200 دولار صعودا مع وجود خيارات بعدد التغريدات التي ترافق كل هاشتاك والتي تعتبر عاملا في زيادة الأسعار".

ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة تويتر إلى "معالجة هذه الخروقات مستقبلا وكبح جماح مايحدث من تلاعب خطير يُفقد المنصة مصداقيتها باعتبارها مصدرا مهما للاخبار والمعلومات"، مشيراً إلى أن "شركة تويتر لم تقدم اي شيء فيما يتعلق بانتخابات العراق كما فعلت فيسبوك على نحو ادى للتخفيف من حدة الاكاذيب والتسقيط على المنصة".

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