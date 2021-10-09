الحشد الشعبي يعلن رفع حالة الانذار بين صفوف قواته لضمان سير العملية الانتخابية

2021/10/09 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، رفع حالة الانذار بين صفوف قواته لضمان سير العملية الانتخابية.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “ونحن على اعتاب ممارسة ديمقراطية يفتخر بها […]

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