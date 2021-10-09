2021/10/09 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتضييع الفرصة على كل من تسول له نفسه زعزعة الامن في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).