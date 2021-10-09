الإعلام الرقمي: ازدهار تجارة بيع الهاشتاكات في ترند العراق على تويتر

2021/10/09 | 18:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم السبت، تفاقم ظاهرة الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة تويتر بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول/اكتوبر الحالي.وقال عضو فريق المركز، مؤمل شكير، بحسب بيان للمركز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ترند العراق يشهد هذه الايام …

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