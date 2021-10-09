تائهان يصمدان 29 يوما في البحر بفضل

2021/10/09 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صمد رجلان من جزر سليمان، تاها في مياه المحيط الهادئ لمدّة 29 يوما، بفضل تناول جوز الهند، والبرتقال، والصلاة ،قبل إنقاذهما قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة على مسافة 400 كيلومتر.

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