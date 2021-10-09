2021/10/09 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، موعد إغلاق المنافذ البرية والجوية، ضمن الخطة الأمنية المعدة لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد.وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غلق المنافذ الحدودية ضمن خطة تأمين الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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