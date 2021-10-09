الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع بمخزن للعب الأطفال ومحل للخياطة بكربلاء

2021/10/09 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بمخزن للعب الأطفال ومحل للخياطة بمحافظة كربلاء.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرقنا اخمدت حادث حريق اندلع قبل قليل في مخزن للعب الأطفال ومحل للخياطة وسط السوق في منطقة العباسية الغربية بمركز محافظة كربلاء”.وبينت أن “الفرق …

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