تقارير أميركية: أنظار دول المنطقة تتجه صوب الانتخابات العراقية

2021/10/09 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقرير اميركية، أن انظار دول منطقة الشرق الأوسط تتجه صباح الاحد الى الانتخابات العراقية لما لها من تأثيرات محتملة على المنطقة والجهود التي قادتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأوضح التقرير، أن انتخابات البرلمان ستحدد مسار السياسة الخارجية للعراق في وقت حساس بالشرق الأوسط، بما في ذلك في الوقت الذي يتوسط فيه العراق بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية، مبيناً أن الانتخابات تأتي مع تحديات هائلة أبرزها الصراع السياسي والفساد المستشري، بالإضافة الى فيروس كورونا.

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