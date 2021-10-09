2021/10/09 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان كمبر فيجا في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم 19 سبتمبر الماضي.وتقول السلطات إنه دمر حتى الآن أكثر من ألف منزل منذ اندلاعه وقد بات أكثر عدوانية في الأسابيع الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد مهيب.. سيول متوهجة من الحمم البركانية تتدفق على منحدرات لابالما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد مهيب.. سيول متوهجة من الحمم البركانية تتدفق على منحدرات لابالما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).