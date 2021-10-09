في فقه الانتخابات - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/09 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي تنتمي الانتخابات الى دائرة الوطن ، انها اكبر وأوسع من : دين ، او طائفة دينية ، او إثنية عربية او إثنية كردية ، أو اية أقلية او أغلبية .



قد تجري داخل مؤسسات الأديان والقوميات والاحزاب انتخابات ، لكن تأثيرها سيكون محصوراً داخل الحزب الذي اجراها ، وعلى علاقته بالمجتمع الذي يوجد فيه ...



شرط الانتخابات الوطنية ، ان يكون الذاهبون الى صناديق الاقتراع : وطنيون ، يحلمون بانهم في الطريق الى صناعة قا ......





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