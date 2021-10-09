2021/10/09 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفي_راشد خطأ امريكا والعالم محاربة الإرهابيين وليس الإرهاب ---------------------------------------------------------------هل تدرك الحكومة الامريكية وحكومات العالم أن ماتفعله ومايفعله دول العالم من تحرك وقتال للإرهابيين سوف يقضي علي الإرهاب أم سيكون سببا في زيادة الإرهاب ؟ وللإجابة علي السؤال عليهم أولا أن يفهموا نفسية وثقافة الإرهابيين؛ فأذا كانوا مسلمين يجب دراسة هذه الثقافة الخاصة بال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ أمريكا والعالم محاربة الإرهابيين وليس الإرهاب - مصطفي راشد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ أمريكا والعالم محاربة الإرهابيين وليس الإرهاب - مصطفي راشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).