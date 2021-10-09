انتخابات العراق.. إعداد خطط الطوارئ لمعالجة أي خرق محتمل

2021/10/09 | 19:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، إجراء تعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، مؤكدا إعداد خطط الطوارئ لمعالجة أي خرق محتمل.

وقال وكيل الجهاز حميد الشطري لوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، إن "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية في حالة انعقاد دائم".

وأضاف الشطري، أن "اللجنة أجرت تقييما مركزا ومراجعات لتجربة التصويت الخاص الذي جرى يوم أمس الجمعة وتم النظر في الملاحظات والمعوقات التي رافقت تلك التجربة، وبناء على تلك المراجعات تم إجراء بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام"، مشيرا إلى "إعداد خطط الطوارئ التي تعالج أي خرق محتمل".

وتابع، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومقررات اللجنة العليا فإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول التأثير على العملية الانتخابية وستتم إحالة المخالفين إلى القضاء فورا".

وأوضح ان "مواطنينا الكرام في جميع مناطق العراق بإمكانهم المشاركة في التصويت العام في ظل أجواء أمنية هادئة".

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