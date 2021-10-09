قرعة الغرين كارد الأميركي.. غموض حول تأشيرات آلاف الفائزين

2021/10/09 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع افتتاح حكومة الولايات المتحدة رسميًا لبرنامج تأشيرة التنوع في بداية السنة المالية الجديدة، يستمر الآلاف من الفائزين السابقين من أفغانستان ومصر وبيرو وإيران ودول أخرى في تحمل تأخيرات في المعالجة تقضي على الآمال في حياة جديدة في أميركا.

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