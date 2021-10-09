خلية الإعلام الحكومي: جهد استثنائي لمفوضية الانتخابات

2021/10/09 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت خلية الإعلام الحكومي، السبت، إن الحكومة العراقية أوفت بجميع التزاماتها للوصول إلى توفير الأمن الانتخابي، فيما أشارت إلى أن مفوضية الانتخابات قدمت جهداً استثنائياً.

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وأوضحت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، أنه "تُثني خلية الإعلام الحكومي، على الجهد الوطني لجميع المؤسسات، وبالأخص جهود القوات الأمنية وهم يُنجزون فعالية التصويت الخاص، فيما تستمرّ الجهود أزاء الاستحقاق الوطني من خلال حماية المواطنين في التصويت العام، ودعم الخيار الديمقراطي والدستوري للعراق عبر الانتخابات".

وأضافت، "وفي هذا الإطار، فإن الحكومة العراقية أوفت بجميع التزاماتها، للوصول إلى هذا اليوم الوطني التأريخي، المتمثل بتوفير الأمن الانتخابي لإجراء أول عملية انتخابات مبكرة، تؤمن مستقبل العراق، من خلال المشاركة الفاعلة يوم غد الأحد، الموافق للعاشر من شهر تشرين الأول سنة 2021.وتؤكد خلية الإعلام الحكومي على ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمناسبة الانتخابات من أن: العراق ليس ضيعة أحد، وعلى رجل الدولة الالتزام بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي، وأن يخضع للقيم والأخلاقيات التي تتحكم بنشاطه وحسن أدائه، وهذا ما ينبغي أنْ يتجسد في سلوك كل من سيتصدّى لقيادة العراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات؛ كي لا تتكرّر أخطاء الماضي".

وتابعت، "وتمثلت الخطوات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، الخاصة للوصول إلى هذا اليوم، بتسخير جهد الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة، بتقديم جميع وسائل الدعم المالي والفني واللوجستي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك العمل على توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بعملية الاقتراع، وتأمينها".

وختم البيان، "وتُشيد خلية الإعلام الحكومي، بالجهد الاستثنائي لملاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي عملت طيلة الفترة السابقة، على الإعداد ليوم العرس الانتخابي، بعد أن استنفرت طاقاتها كافة وهيأت كل الأجواء الملائمة، وأن هذا الجهد لا يمكن الوصول به إلى مرحلة النجاح الأكبر، إلا بتوافر العامل الأساس لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية، ألا وهو المساهمة الفاعلة من قبل المواطنين في الإدلاء بأصواتهم الثمينة لاختيار الأنسب، والتي ستعمل على إنتاج حكومة وطنية تعمل على إنجاز المهمات الموكلة إليها بحسب الدستور والقوانين، ومن أجل الوصول إلى مستقبل أفضل وبناء عراق قوي وتوفير جميع الخدمات الأساسية".

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