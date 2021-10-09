2021/10/09 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H7qr9Agjwp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحزاب تستغل صمت المواطن لتفعل فعلتها | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحزاب تستغل صمت المواطن لتفعل فعلتها | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).