الإعلام الحكومي تصدر بيانا بشأن الانتخابات

2021/10/09 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، بيانا حول الانتخابات المقرر اقامتها يوم غد الموافق العاشر من شهر تشرين الأول سنة 2021.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تُثني على الجهد الوطني لجميع المؤسسات، وبالأخص جهود القوات الأمنية وهم يُنجزون فعالية التصويت الخاص، فيما تستمرّ الجهود أزاء الاستحقاق الوطني …

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