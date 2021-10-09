قسم محاربة الشائعات يوضح بشأن مقطع فيديو لتزوير الانتخابات

2021/10/09 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى قسم محاربة الشائعات، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع مصور لعملية تزوير في الانتخابات، مؤكدا أن المقطع يعود إلى اقتراع 2018.وذكر القسم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد التحري والبحث عن صحة المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير الى …

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