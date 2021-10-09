بالصور.. عمليات بغداد تواصل تأمين المراكز الانتخابية وتعليق الزينة

2021/10/09 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، متواصلة عملية تأمين المراكز الانتخابية.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تواصل قطعاتنا الأمنية وبجهود حثيثة لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية ‏وتعليق الزينة؛ والبوسترات التثقيفية لغرض توعية وحث المواطنين على ‏الالتزام بالتوجيهات الصادرة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من اجل نجاح ‏العملية الديمقراطية واختيار مرشحيهم للانتخابات البرلمانية يوم 10 ‏تشرين الأول 2021".

أدناه الصور:

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