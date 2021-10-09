2021/10/09 | 19:55 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 أكتوبر 2021 | 07:49 مساءً

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يونس محمود: المنتخب عازم على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراته مع الامارات

أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يونس محمود، اليوم السبت، أن مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الإماراتي ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستكون حاسمة ومهمة، فيما أكد عزم المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة والعودة للمنافسة.



وقال محمود، إن "مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الاماراتي ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستكون حاسمة ومهمة"، مبينا ان" المنتخب عازم على تحقيق نتيجة طيبة والعودة من جديد الى المنافسة".



وأضاف، أنه سيتواجد في مباراة العراق والامارات"، عازيا عودته الى العراق لانجاز بعض الامور الخاصة".



وسيلعب المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل مع المنتخب الاماراتي ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ".



وسيقودُ مباراة المنتخب أمام منتخب الامارات طاقم تحكيمي ياباني بقيادة ريوجي ساتو (حكماً للساحة)، ويامايوشي هيروشي(حكماً مساعداً أول) وميهرا جون (حكماً مساعداً ثانياً)، واراكي يوسوكا (حكماً رابعاً)، والسنغافوري جون شيا إنج واه (مقيماً للحكام)".

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