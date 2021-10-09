العراق يغلق منافذه البرية والمطارات

2021/10/09 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع العام غدا.

وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي في تصريح تابعه NRT عربية، (9 تشرين الاول 2021)، إنه "تقرر إغلاق المنافذ الحدودية في الساعة 21:00 (التاسعة مساء) من مساء يوم 9 تشرين الأول الجارية على أن تفتتح في الساعة 6:00 صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري".

وأضاف الوائلي، إن "مطارات (بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، البصرة) ستغلق أيضا من الساعة 21:00 مساء (التاسعة مساء) يوم 9 تشرين الأول الجاري ويعاد فتحها في الساعة 6:00 صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري".

N.A

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