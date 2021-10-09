بعد اختفاءه ليومين.. اطلاق سراح الصحفي علي عبدالزهرة في بغداد

2021/10/09 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باطلاق سراح الصحفي علي عبد الزهرة بعد اختفاءه منذ يومين في بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (9 تشرين الاول 2021)، إن "عبد الزهرة عاد الى بيته في مدينة الصدر شرقي بغداد، بعد اختفاءه منذ يوم الخميس الماضي بمنطقة الكرادة".

واضاف، ان "لم يفصح عن الجهة التي كانت وراء اختفاءه".

وفي وقت سابق، طالبت مؤسسة إعلامية، بالتحرك للكشف عن مصير الصحفي علي عبد الزهرة، مشيرة إلى اختفائه في "ظروف غامضة".

ودعت مؤسسة "النهار للثقافة والإعلام" في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بـ "الكشف عن مصير مدير وكالة سنا الاخبارية التابعة للمؤسسة، الصحفي علي عبد الزهرة الذي اختفى في ظروف غامضة من مساء يوم الخميس الماضي".

وقال رئيس المؤسسة حسن جمعة، وفق البيان، "نطالب الحكومة وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري للكشف عن مصير زميلنا الصحفي علي عبد الزهرة مدير وكالة سنا الاخبارية وذلك لانقطاع أخباره منذ يوم الخميس الماضي".

وأضاف جمعة، "نعبر عن قلقنا البالغ لاختفاء الزميل علي، ونناشد الجهات الأمنية فك هذا اللغز والكشف عن مصيره".

N.A

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