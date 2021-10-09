المنافذ تكشف مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات

2021/10/09 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطارات (بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، البصرة) ستغلق.

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