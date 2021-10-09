المنافذ تكشف مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات بالتزامن مع إجراء الانتخابات

2021/10/09 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم السبت، عن مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع العام غداً.وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه "تقرر إغلاق المنافذ الحدودية في الساعة 21:00 (التاسعة مساءً) من مساء يوم 9 تشرين الأول الجارية على أن تفتتح في الساعة 6:00 صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري".وأضاف إن "مطارات (بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، البصرة) ستغلق أيضاً من الساعة 21:00 مساءً (التاسعة مساء) يوم 9 تشرين الأول الجاري ويعاد فتحها في الساعة 6:00 صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري".

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