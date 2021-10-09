ميسي يرشح 4 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

2021/10/09 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ليونيل ميسي، إنه لا يتوقع أن يفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم، لكنه كشف أنه سيسعد إن حصل على الجائزة للمرة السابعة.

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