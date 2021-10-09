2021/10/09 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في بورصة العراق.وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 147,750 دينار عراقي في بغداد والجنوب.فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 148,750 دينار عراقي.بينما جاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.000 دينار عراقي في الشمال.وسعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 149,000 دينار عراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).