2021/10/09 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت،غلق السيطرات الخارجية في المحافظة يوم غد الأحد.

وقال إعلام شرطة النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سيتم غلق السيطرات الخارجية في محافظة النجف اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد الموافق 10/10/2021، ولغاية الساعة السادسة صباح يوم الاثنين الموافق 11/10/2021، أمام حركة الأشخاص والعجلات الوافده إليها، وذلك لإجراء الانتخابات البرلمانية بتصويتها العام".

وأضاف أنه "لا يوجد حظر للتجوال داخل المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تحدد ساعات غلق المحافظة غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تحدد ساعات غلق المحافظة غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).