المالكي :الشعب العراقي غداً على موعد تاريخي ليقول كلمته في انتخاب من ينصفه ويعيد له حقوقه

2021/10/09 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان الشعب العراقي غداً على موعد تاريخي ليقول كلمته في انتخاب من ينصفه ويعيد له حقوقه .وقال المالكي في تغريدة على «تويتر »,شَعبنا الوفي الأبي صاحبْ فزعة وهمة وولاء،شعبٌ عَرف كيف يُشخص الصالح من الطالح، غداً هو على موعد تاريخي ليقول كلمته في انتخاب من ينصفه ويعيد له حقوقه، متجاهلا كل محاولات المثبطين الهادفة لمنعه من ممارسة استحقاقه الوطني في اختيار الاصلح لتمثيله وتحقيق آماله "./انتهى2

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