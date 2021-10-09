سفيرة العراق لدى إيطاليا تقدم أوراق اعتمادها سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم لرئيس جمهورية مالطا

2021/10/09 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدمت صفية السهيل سفيرة العراق لدى إيطاليا أوراق اعتمادها سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم لرئيس جمهورية مالطا جورج فيللا .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان "مراسم تقديم أوراق اعتماد السفيرة للرئيس المالطي جرت في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة المالطية فاليتا ".واعقب مراسم الاعتماد بحسب البيان, عقد لقاء ثنائي بين الرئيس المالطي والسفيرة جرى خلاله بحث اليات تعزيز وتطوير التعاون المشترك المستقبلي بين البلدين الصديقين، وتم بهذه المناسبة تقرير جمهورية مالطا اعتماد سفيرها الدائم بالكويت ليكون سفيراً غير مقيم في العراق ".واشار البيان الى ان,السهيل التقت ايضا في وقت سابق ايفارست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية مالطا وقدمت نسخة من أوراق اعتمادها وبحثت معه تعزيز العلاقات العراقية المالطية في مختلف المجالات ".يذكر أن السفيرة صفية السهيل سفيرة العراق لدى إيطاليا، اعتمدت سفيرة غير مقيمة في جمهورية مالطا، إضافة إلى مهامها مندوبة دائمة لجمهورية العراق لدى منظمات الأمم المتحدة في روما،وسفيرة غير مقيمة لدى جمهورية سان مارينو".واوضح البيان أن ,تمثيل العراق دبلوماسياً في عددٍ من الدول، يأتي في سياق المهام المضافة إلى ساحة العمل الأساسية التي يتواجد فيها السفير العراقي، لتحقيق مصالح العراق عبر أوسعِ نطاق ممكن، وبذات الكوادر الدبلوماسية ودون أي كِلف مضافة.وتأتي هذه الرؤية منسجمة مع توجّه الوزارة للإبقاء على تواجدعراقي فاعل في الدول "./انتهى2

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