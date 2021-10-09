2021/10/09 | 20:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع العام غداً.وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي لوكالة الانباء الرسمية، إنه “تقرر إغلاق المنافذ الحدودية في الساعة (التاسعة مساءً) من مساء يوم 9 تشرين الأول الجارية على أن تفتتح في الساعة السادسة من صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري”.وأضاف إن “مطارات (بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، البصرة) ستغلق أيضاً من الساعة (التاسعة مساء) يوم 9 تشرين الأول الجاري ويعاد فتحها في الساعة السادية من صباح يوم 11 تشرين الأول الجاري”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتزامن مع إجراء الانتخابات..



الكشف عن مواعيد إغلاق المنافذ البرية والمطارات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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