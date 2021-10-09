عاجل | مفوضية الانتخابات: نحتفظ بالرد القانوني أمام إصرار بعض المواقع على تضليل الرأي العام

2021/10/09 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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مفوضية الانتخابات: نحتفظ بالرد القانوني أمام إصرار بعض المواقع على تضليل الرأي العاممفوضية الانتخابات تدعو لتوخي الدقة وعدم تناول فيديوات لا تعود للانتخابات الحالية

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